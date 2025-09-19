Юлияна Янева: Една секунда не ми стигна за златото

Емоционална и благодарна се завърна от Загреб Юлияна Янева от русенския клуб "Юнак Локомотив", след като спечели сребърен медал на Световното първенство по борба. В интервю за БНТ българката разкри, че "една секунда не ми стигна" за обрат във финала срещу японката Ами Иши.

"С японката всичко отново беше тактика, просто миг невнимание ми костваеше точка, която отиде за нея. Късно започнах да търся обрат," призна 27-годишната боркиня. "Дори по моите изчисления една секунда не ми стигна. Ако бях тръгнала по-рано, нещата щяха да се получат, но... Приемам го като урок, продължавам напред!"

Благодарности към русенския клуб

Въпреки загубения финал, Янева подчерта, че е "изключително доволна от цялостното си представяне на първенството, дори на финала."Състезателката от "Юнак Локомотив" не пропусна да изрази своята благодарност към всички, които са я подкрепили по пътя към медала.

"Благодаря на всички около мен – на семейството ми, на близките и приятелите, на целия треньорски щаб, на първи ми треньор Михаил Михов, на личния ми треньор Серафим Бързаков, на Симеон Щерев,"изброи тя. Специално внимание отдели на русенския си клуб: "Благодаря на моя клуб Юнак Локомотив (Русе), на Валентин Йорданов, на Стефан Николов, с когото трябваше да се сбогуваме, на ръководството на Българската федерация по борба."

Драматичен път към медала

Янева се върна на тепиха след дълго лечение на травма и постигна четири впечатляващи победи на пътя към финала в категория до 68 килограма. През 2019 година тя бе пета на световното първенство, а през 2023-а ликува на европейския връх в същата зала в Загреб.

"Понякога е и до късмет или съдба..., ще се постарая следващият път България да бъде на върха,"завърши с надежда русенската състезателка, която описа атмосферата около себе си като "винаги драматична, винаги екшън", но призна, че именно тези предизвикателства са я изградили като личност и са й помогнали да развие характера, който показва днес.





