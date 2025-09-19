  • Instagram
Столична община тества AI асистент за по-прозрачни обществени поръчки

Столична община тества AI асистент за по-прозрачни обществени поръчки
Един от поетите ангажименти от кмета на София Васил Терзиев е процесът по обществени поръчки в столицата да бъде максимално прозрачен и безпристрастен, пишат от Столична община. В изпълнение на този ангажимент общината вече тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на обществените поръчки.

Какво означава това на практика?

• Подготвящите технически спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете си за ограничаващи условия или неконкурентни изисквания.

Това намалява риска от връщане на документи за поправки на по-късен етап и съкращава времето за възлагане.

• Инструментът автоматично открива проблемни текстове, изрази или параметри и насочва служителите към точните места за корекция.

В експерименталната версия вече са зaложени приложимите закони и нормативи, свързани с обществените поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и внедрен в работните процеси на общината.

„Разполагайки с такъв инструмент, ние не само улесняваме работата на екипите, но и даваме гаранция за по-качествени и конкурентни поръчки. Това ще доведе и до увеличаване на броя на нововъзложените проекти в полза на гражданите на София“, коментира кметът Васил Терзиев.

#София

