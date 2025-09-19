  • Instagram
Бойко Борисов с критика към Делян Пеевски: Никой не си е самодостатъчен
Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Това го научих по трудния начин. Така е конструирана в момента цялата политическа система у нас, че не сме си самодостатъчни. Дори и Радев не си е самодостатъчен, нека да направи партия. Без ГЕРБ не може да се направи правителство, затова седим в него, защото не мога да измисля нищо по-добро. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на НС по повод изказването на лидерът на "ДПС- Ново Начало", че ще направи държава с главно Д.


Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза. "Думата "ще те смачкам" е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват", запита още Борисов.

#Бойко Борисов

