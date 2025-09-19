Проф. Рачев показа времето за дългия уикенд

Много слънчево, много топло и сухо. Това време ни очаква през трите почивни дни, каза проф. Георги Рачев, климатолог.

Понеделник, вторник, сряда - температурите ще са над 30 градуса.

От другия четвъртък, 25 септември, се очаква понижение на температурите и "есенен режим".

