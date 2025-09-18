  • Instagram
Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

МС
"Министерски съвет чу твърденията, чу доводите на опозицията. Отговорихме ви с доводи и аргументи. Надявам се, че се е получил дебат - това е смисълът на парламентарния контрол", заяви премиерът Росен Желязков, след като правителството му преодоля пети поред вот на недоверие днес, предаде БГНЕС.

"Този вот не беше осъществен, и правителството продължава своята работа за стабилност в страната, и за партньорство с институциите в и извън България", подчерта Желязков.

"През последните няколко дни имаше ескалация на общественото напрежение, това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция, целта беше създаването на привидно революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но неочаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна, несъобразена с очакванията на обществото. В това Народно събрание е представена цялата политическа палитра на всички виждания и тенденции - от ляво до дясно, от анти- до проевропейско. Но депутати да спорят не къде да е, а на улица с името "Дондуков", е несиметрично на разбирането ни за парламентаризъм", посочи премиерът.

"От вербалното до физическото насилие ни дели един жест, даже не и една дума. Тези престрелки, които сме виждали в залата, разделени от трибуната, днес беше нарушен по начин, по който се разбива разбирането за това какво е политиката. А тя е печелене на доверие за постигане на цели, а не сеене на омраза. Не можем повече да поемем омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата. Протестът може и да е на улицата, но не спорът, не битката, защото тогава вече не сме парламентарна демокрация", каза Желязков.

"Моят скромен призив е да се опитаме да пазим поне малко българската демокрация", призова премиерът.

Той благодари на всички, които подкрепиха правителството. "С работата си очакваме и шестият вот на недоверие", заключи Желязков.

#Росен Желязков #вот на недоверие

