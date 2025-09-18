Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с украински войници, участвали в контраофанзивата в Добропиля, Донецка област, съобщи "Укринформ".

"Донецка област. Срещнах се с нашите войници, участващи в контраофанзивата в Добропиля. Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди. Получих също така доклад от главнокомандващия Олександър Сирски за хода на операцията, общата ситуация на фронта и предстоящите планове", написа Зеленски в Телеграм.

Според неговата оценка украинските сили освобождават страната стъпка по стъпка.

"От началото на операцията са възстановени 160 квадратни километра и седем населени места, а над 170 квадратни километра и девет населени места са освободени от окупаторите. Близо сто нападатели са взети в плен, а само през последните няколко седмици руснаците са понесли хиляди загуби – както ранени, така и убити", каза Зеленски.

Украинският президент определи като тежки боевете в района на Добропиля и Покровск в Донецка област.

"Всъщност нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат", каза Зеленски във видеообръщение, предаде "Ройтерс".