Татяна Дончева: Да се избират шефове на спецслужбите в НС е публичен каст за шпиони

Несериозно е да се поддържа старата теза, че след като вотът не е свалил правителството, значи е неуспешен. Когато липсва трибуна, вотът се използва да се кажат проблемите, коментира в интервю пред БНР адв. Татяна Дончева, бивш зам.-председател на НС и лидер на "Движение 21".

"Задължителна негова последица е да даде гласност и подреденост за онова, което опозицията счита за недостатък на управлението. Ако опозицията е убедителна в аргументите и те намерят резонанс в обществото, вотът е успешен. Ако опозицията със серия с вотове убеди обществото, че управляващите не са в състояние да предложат решение на проблеми, е успех. Учудвам се, докога политическите журналисти ще наричат това неуспех", каза Татяна Дончева.

Според нея колкото повече страници мотиви се пишат, толкова повече глупости има:

"И тази, авторката на тези 80 страници мотиви трябва да даде да ги пише друг. Вотове, в които няма тези и следствия нямат нищо. Доколко опозицията е съумяла да компенсира недостатъка от съчинението в пленарна зала, е единият въпрос. И вторият е да се мобилизират електоратите и най-вече да се постигне обединение на всички срещу управляващите. Дори за това си е заслужавало усилията."

Дончева предупреди, че да се предлага избор на шефове на ДАНС, на ДА "Разузнаване" и на службата за подслушване на НС, е като "да направим публичен каст за шпиони":

"Не знам дали Делян така си представя, но избора в условия на политическа нестабилност, която при нас се изразява във фрагментиран парламент, ще пренесе нестабилността върху службите. Махам рисковете на съпротивата, но дори да няма такава, всяка политическа промяна, която предшества възможността за създаване на Закон за избора на шефове на спецслужби, означава, че всяка политическа промяна на мнозинството, дава възможност за смята на шефовете на ДАНС и разузнаване. Преди 1996 г. се дебнеха президент и премиер да са от една партия, за да се сменят шефовете на служби."

Дончева посочи, че истинският проблем на българските спецслужби дойде напоследък, когато се оказа, че все по-случайни хора ги оглавяват, "не представители на едно или и друго лоби, а все по-случайни хора".

"Радев и Стефан Янев назначиха селски началник за шеф на ДАНС и им казах, че това крие огромни рискове. Този, който ръководи турската МИТ ще ги схруска, само влизайки в сградата", коментира зам.-председателят на 45-ото НС. И посочи като пример Пламен Тончев, който сам напусна ДАНС и отиде в Комисията по досиетата.

Според нея няма кой да обучава младите служители на спецслужбите, та дори те да са млади, правилните хора, качествени и образовани. "Отдавна няма кой да ги обучава. Кой ги обучава - Библиотекарския институт, Митко Гестапото?", каза тя.

И предупреди, че държавата има наистина нужда от национална сигурност. Върховите управници имат персонална нужда, ние имаме обща. "Да си направят програма от старите служители на контра и разузнаването. Като сложите един комсомолец за външен министър и какво от това", каза още Татяна Дончева и посочи, че "заглушените честоти" на Урсула фон дер Лайен е още една "бананова кора".

А председателят на ЕК е сложила главата на дръвника на България, "изкара ни най-големите въоръжители на Украйна".



