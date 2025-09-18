Починалият при охрана на НС полицай е брат на кмета на Бистрица, когото търсиха с бухалки

Полицаят, починал тази сутрин при охрана на парламента, е брат на кмета на село Бистрица Самуил Попов от ПП-ДБ, който през юли съобщи, че двама маскирани мъже с бухалки са нахлули в кметството, за да го търсят. Това става ясно от публикация в официалния Facebook профил на Попов.

"С тъга и болка искам да съобщя, че тази сутрин почина моя брат - старши полицай Ивайло Попов, докато е бил на работа. Причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност", пише кметът и добавя:

"Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

По думите на Самуил Попов въпреки, че брат му е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало.

"Опелото ще започне от 12:00 часа на 19.09.2025 г. в църквата "Св. Вмкч. Георги Победоносец" с. Бистрица", уточнява в публикацията още кметът.

Починалият - младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, е служител на охранителна полиция в СДВР. Той е семеен с две деца. Тази сутрин пред БНБ на полицая му прилошало, а след като пристигнала линейката, бил интубиран на място.

От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" съобщиха по-рано, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен. Пациентът е приет в противошокова зала в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация. Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, пациентът е починал, съобщиха от "Пирогов".

В средата на юли тази година пък кметът на село Бистрица Самуил Попов съобщи, че двама маскирани мъже, с качулки, черни ръкавици и с бухалки, нахлули в кметството, за да го търсят.

"Секретарят на кметство Бистрица - г-жа Елена Ноева е била сама и вследствие на преживения стрес все още се възстановява. Един приятел ме попита, какво са искали от мен? Отговорих му, че вероятно са искали да разговаряме, но не са оставили съобщение. Явно е, че съм засегнал нечии интереси по време на работа ми, но аз съм избран от Вас, за да защитавам Вашите интереси и ще продължа да го правя. За случая са уведомени органите на реда и текат следствени действия", уточни в социалната мрежа тогава кметът.