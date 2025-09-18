Франция блокирана от стачки и протести: В "деня на гнева" - сблъсъци с полицията и арестувани

Стачки и протести срещу бюджетните съкращения парализираха Франция, 94 души са арестувани. В цялата страна се провеждат над 470 отделни демонстрации заради планувано орязване на публични услуги и понижаване на заплатите в държавния сектор. Това се случва само седмица след назначаването на новия премиер Себастиен Льокорню.

Профсъюзите настояват за повече разходи за обществени услуги, по-високи данъци за богатите и за отпадане на непопулярната промяна в държавните пенсии.

Общественият транспорт спря, училищата затвориха, а десетки хиляди хора излязоха на улицата за демонстрации, белязани от спорадични сблъсъци с полицията.

Премиерът Себастиан Льокорню, седмият ръководител на правителството на Макрон, обеща скъсване с миналото в опит да разсее задълбочаващата се политическа криза, след като встъпи в длъжност миналата седмица. Но назначаването на 39-годишния бивш министър на отбраната и близък съюзник на Макрон не успя да успокои гнева на синдикатите и много французи.

„Всеки ден най-богатите стават по-богати, а бедните – по-бедни“, каза пред AФП Бруно Кавалие, 64-годишен протестиращ, който носеше плакат с надпис „Усмихнете се, облагат ви с данъци“ в третия по големина френски град Лион.

Протестиращите остават възмутени от проекта за бюджет за икономии от 44 милиарда евро на предишния премиер Франсоа Байру, въпреки обещанията на новия премиер да премахне както доживотните привилегии за бившите премиери, така и широко неодобрявания план за премахване на два официални празника.

По улиците са разположени са над 80 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от дронове, бронирани машини и водни оръдия. Според оценките на френското МВР преди демонстрациите, очаква се между 600 000 и 900 000 души да излязат по улиците в цяла Франция.

"Към четвъртък по обяд над 76 500 души са излезли по улиците, като митингите досега са „по-малко интензивни от очакваното“, каза вътрешният министър Бруно Райло.

Франция е под натиск да намали бюджетния дефицит, който е почти два пъти над допустимия от ЕС таван от 3%, а държавният дълг вече достига 114% от БВП. Миналата седмица рейтинговата агенция „Фич“ понижи кредитния рейтинг на страната заради опасения от политическа нестабилност.

