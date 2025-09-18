Тръмп: Путин ме разочарова

В края на официалното си посещение във Великобритания президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира редица международни и вътрешни въпроси, включително войната в Украйна, конфликта в Газа и предизвикателствата с контрола на границите в двете страни. Говорейки пред журналисти, заедно с британския премиер Киър Стармър, Тръмп изрази разочарование от руския президент Владимир Путин, като каза: „Той ме разочарова“, във връзка с усилията за постигане на мирно споразумение в Украйна. Тръмп повтори, че според него войната в Украйна е можела да бъде избегната, ако той е бил на власт, когато конфликтът е започнал. Той подчерта, че неговата администрация е разрешила седем войни, много от които са считани за „неразрешими“, и изрази лично желание да сложи край на конфликта в Украйна. По време на посещението Тръмп потвърди продължаващите усилия за преговори както с Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски, въпреки че формално споразумение все още не е постигнато. Стармър подчерта необходимостта от допълнителен международен натиск, като отбеляза, че Путин реагира само при външен дипломатически натиск.

По други въпроси, Тръмп коментира британския подход към малките лодки в Ламанша, сравнявайки го с „милионите“ мигранти, влизащи в САЩ без контрол. Той предложи Великобритания да обмисли използването на армията за управление на ситуацията, демонстрирайки по-екстремните си виждания за контрола на миграцията. Стармър отбеляза, че Великобритания е въвела схема „един влиза, един излиза“ за връщане на мигранти във Франция, като съответният полет е излетял в същата сутрин.

Лидерите обсъдиха и въпроси от Близкия изток. Попитан за възможното признаване на палестинска държава, Тръмп призна „различие в мнението с премиера по този въпрос“, като се съсредоточи върху кризата в Газа и безопасността на израелските заложници. И двамата избегнаха ескалация на разногласието по време на пресконференцията.

Тръмп коментира и убийството на консервативния активист Чарли Кърк в САЩ. Той определи смъртта му като политическо убийство, похвали способността на младия активист да се комуникира с младите и припомни, че веднъж го е насърчил относно потенциалното му бъдеще в политиката.

По време на посещението Тръмп разкри, че администрацията му работи за връщане на авиобазата Баграм в Афганистан, като подчерта стратегическото й значение близо до ядрените обекти на Китай. Базата, изградена първоначално от Съветския съюз през 50-те години и разширена от САЩ след 2001 г., обхваща около 80 километра и остава ключов военен актив в региона.

По отношение на НАТО и глобалната отбрана Тръмп изрази увереност, че ангажиментът на алианса за разходи за отбрана от 5% от БВП, поет на срещата през юни, ще помогне за стабилизиране на международните конфликти. Въпреки това той подчерта, че разрешаването на войната в Украйна ще изисква продължаващ дипломатически натиск върху Путин. Стармър подкрепи това мнение, настоявайки, че руският лидер трябва да се изправи пред засилен международен натиск, за да се придвижи към мирно споразумение.