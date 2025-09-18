Лавров: Европа иска гаранции за сигурност на Украйна, които да продължат войната

Европейските страни се опитват да формулират определени гаранции за сигурността на Украйна, за да продължат войната срещу Русия. Това заяви днес министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, предава агенция ТАСС.



"Европа сега обвинява [президента на РФ Владимир] Путин, че отказва диалог, и паралелно с това се концентрира върху изработването на гаранции за сигурността на Украйна, които се обсъждат без Руската федерация", заяви той, допълвайки: "А ако обсъждаш нещо, свързано със сигурността на една воюваща държава без другата воюваща държава, това означава, че искаш да формулираш тези гаранции за сигурност в подкрепа на продължаването на войната срещу съседа".



"Те, разбира се, постоянно заявяват, че ще въведат войски, когато бъде сключено споразумение за уреждане на конфликта, за примирие. Това не променя нищо“, отбелязва Лавров. "Това само показва тяхната цел, че всичко, което изграждат по време на конфликта и за периода след конфликта, допринася за сдържането на Русия“.



