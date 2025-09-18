Трима арестувани на Острова по подозрение в шпионаж

Британската контратерористична полиция арестува двама мъже и една жена в Югоизточна Англия по подозрение в шпионаж в полза на Русия, предаде АФП. „Тримата бяха арестувани по подозрение в оказване на помощ на чужда разузнавателна служба, в нарушение на член 3 от Закона за националната сигурност“, заявиха от полицията.

Органите на реда уточниха, че задържаните са отведени в полицейски участък в Лондон, преди да бъдат пуснати под условна гаранция. 41-годишен мъж и 35-годишна жена са арестувани на един и същи адрес, а 46-годишен мъж – на друг адрес в района на Грейс в Югоизточен Есекс.

„Наблюдаваме увеличаване на броя на хора, които бихме описали като ‘посредници’, наемани от чужди разузнавателни служби“, каза Доминк Мърфи, ръководител на Контратерористичното командване.

През май шестима българи бяха осъдени за участие в руска шпионска клетка, оперирала от бивша къща за гости в източния английски морски курорт Грейт Йармут. Няколко души очакват присъда за пожар в склад, снабдяващ Украйна с комуникационно оборудване, след като са били вербувани от руската частна военна група „Вагнер“.

През миналата година началникът на британското контраразузнаване (MI5) Кен Маккалъм предупреди, че руската разузнавателна служба е решена да предизвика „хаос“ във Великобритания заради подкрепата ѝ за Украйна. Началникът на вътрешното разузнаване на Великобритания добави, че Русия е прибегнала до наемането на престъпници и частни разузнавателни служби, за да извършват дейностите си на британска територия.

Източник: БГНЕС






