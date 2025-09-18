  • Instagram
Жената във Варна убита от сина си - наркоман, намушкал я в сърцето многократно

Скандал за наркотици е причината за убийството на жената във Варна днес. Тя е хванала сина си да употребява дрога, двамата се скарали в градинката пред блока и след побой той я наръгал, пише "24 часа".

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесените й прободно-порезни рани в областта на сърцето. Тя беше открита в близост до бл. 4 във варненския квартал "Чайка".

След като намушкал майка си, мъжът избягал. Той е задържан, в момента се намира в полицията. Арестуваният е малкият син на жената. Разследването по случая продължава. То се води от Окръжната прокуратура във Варна.


