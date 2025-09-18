Гришо се пуска на любим турнир
Григор Димитров е заявил участие на АТР 250 турнира в Стокхолм в зала, който започва на 13 октомври, съобщи БНР.
Състезанието е сред любимите за българина, който е играл четири пъти на финал там и има титла.
Както е известно, Димитров продължава възстановяването си от контузията на гръден мускул, получена през юли на "Уимбълдън“.
Българинът планира за момента да се завърне на корта за надпреварата от сериите "Мастърс“ в Шанхай от 1 октомври.
В Стокхолм Димитров ще участва за 11-и път. Там той спечели първия си трофей на ниво АТР Тур. През 2013-а, в първата си седмица от работата с треньора Роджър Рашийд Димитров триумфира след успех над Давид Ферер в три сета.
Към момента Димитров е пети поставен в изданието на турнира в Стокхолм с 28-ото си място в световната ранглиста. Преди него са Каспер Рууд, Томи Пол, Юго Умбер и Денис Шаповалов.
