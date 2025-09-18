  • Instagram
Българка упоила грък, отмъкнала му € 600, тя отрича

Българка упоила грък, отмъкнала му € 600, тя отрича
През последните часове гръцката полиция разследва странен случай на кражба, извършен от българка, наета като домашна помощница в Атина.

Според показанията на 43-годишния мъж от квартал Глифада, който наел жената на работа чрез група във Facebook, инцидентът е станал на 12 септември.

Собственикът на апартамента разговарял с 50-годишната жена няколко пъти, за да уговори среща с нея. След това отишъл до близката трамвайна спирка в Глифада и я взел около 19:00 часа на 12 септември, за да я заведе в дома си да свърши домакинската работа.

Бях публикувал обява във Facebook, в която търсех жена, която да ми почисти къщата.Първите 2-3 часа тя чистеше и бях по-спокоен, защото гледах баскетбол и изпих чаша вино. Тази жена успя да ми налее някакво наркотично вещество в чашата. Не я видях да прави нещо подозрително, но знам, че с чаша рецина не можеш да изпаднеш в състояние на летаргия. Започнах да се чувствам сънлив, да се чувствам изключително уморен и отидох в стаята си да си легна. Скоро загубих съзнание. Спах около 40 минути и когато се събудих, липсваха около 300 евро и мобилните ми телефони. Имах и касичка с дребни пари. Общо липсват около 600 евро. Мобилните телефони не бяха особено ценни, взети са и някои парфюми", споделя потърпевшият.

"Когато се събудих, отидох при съседите и помолих за помощ. Това беше първият път, когато хората ме виждаха в това състояние. Помолих ги да се обадят в полицията, никога не бях употребявал наркотици. В този момент осъзнах, че това вероятно е някаква схема от хора, които дрогират и крадат“, твърди 43-годишния мъж.

На отправените й обвинения, българката категорично отрича да са истина.

Случаят се разследва от полицейските власти, като същевременно се очакват токсикологичните тестове, за да се определи веществото, което може да е сложено във виното.


#Гърция

