Тръмп и Стармър с ключови разговори в Чекърс

Американският президент Доналд Тръмп започна срещата си с британския премиер Киър Стармър в резиденцията му в Чекърс, на втория ден от държавната си визита във Великобритания. Те ще обсъдят деликатни търговски и дипломатически въпроси, от Украйна до Газа, след ден, прекаран в кралския разкош на двореца "Уиндзор", предаде "Франс прес".

Американският президент се сбогува с крал Чарлз Трети, когото нарече "прекрасен крал" и "прекрасен джентълмен", на стъпалата на замъка, преди да се качи на хеликоптера си и да отпътува за извънградската резиденция, разположена на 70 км от Лондон.

Натискът върху лидера на лейбъристкото правителство, който е в затруднение и е критикуван дори в собствения си лагер, е голям, тъй като той трябва да покаже, че е успял да извлече ползи от безпрецедентната визита, която е втора за американски президент. Очаква се на срещата британският лидер отново да защити необходимостта от засилване на подкрепата за Украйна и от оказване на по-голям натиск върху Русия, отбелязва АФП.

По време на снощния държавен банкет в Уиндзор Чарлз Трети приветства "личния ангажимент" на Доналд Тръмп да сложи край на различни конфликти по света.

Очаква се двамата лидери да обсъдят и войната в Газа, тема, по която не са на едно мнение. Според вестник „Таймс" Стармър е отложил за този уикенд обявяването на признаването на Палестина, преди дискусиите в понеделник в Общото събрание на ООН, за да не допусне този въпрос да доминира пресконференцията, насрочена за 14:20 ч., и да не покаже различия с САЩ.

Освен това двамата ще се срещнат и с икономически лидери, сред които шефовете на британски фармацевтичен гигант и други голеви предприятия, след което ще разгледат архивите на бившия британски премиер Уинстън Чърчил.

Сега големият въпрос около посещението е дали блясъкът на британската монархия е успял да убеди американския президент да направи отстъпки по чувствителната тема за митата и търговските отношения, отбелязва АФП.

След това лидерите ще имат обяд, преди пресконференцията, по време на която може да бъде засегната и неудобната тема за Джефри Епстийн, американския финансист и сексуален престъпник, починал през 2019 г. в затвора.









