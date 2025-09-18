  • Instagram
Пожар в мол във Варна, евакуираха хората

Днес следобед, в 14:22 часа, във варненски мол беше регистриран пожар, който предизвика евакуация на посетители и персонал. „Всички посетители и персонал бяха незабавно и успешно евакуирани“, посочват от търговския център.

Как се е случил инцидентът

По информация на пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Варна, огънят е тръгнал от вентилационните тръби на заведение за дюнер-кебап, разположено на втория етаж на търговския център. Сигналът е подаден незабавно, а на място са изпратени четири екипа на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН).

Реакцията на властите и състоянието на сградата

При пристигането на пожарникарите не са установени открити пламъци, но предприетата проверка на вентилационната система и покрива се е наложила, за да се изключи възможността за разпространение на огъня.

Няма пострадали

От полицията потвърждават, че няма пострадали хора. Ситуацията е овладяна бързо благодарение на координираните действия на пожарните екипи. Органите на реда продължават да изясняват причините за инцидента.


