  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +21
Пловдив: +16 / +23
Варна: +15 / +21
Сандански: +18 / +24
Русе: +16 / +22
Добрич: +14 / +19
Видин: +16 / +22
Плевен: +16 / +22
Велико Търново: +14 / +21
Смолян: +9 / +15
Кюстендил: +14 / +20
Стара Загора: +15 / +22

НА ЖИВО Антиправителствен протест тече край парламента

  • Сподели в:
  • Viber
НА ЖИВО Антиправителствен протест тече край парламента

Стопкадър/бТВ - архив
A A+ A++ A

По призив на партия "Възраждане" до сградата на Народното събрание започна антиправителствен протест.

В района има засилено полицейско присъствие.

Към момента няма блокада на сградата на парламента.

Пред БНР участничка в протеста сподели:

"Всичко е много корумпирано, постоянно цените се вдигат, заплатите не се вдигат. Хората искат по-нормален живот. Има много кризи - с вода и т.н.

Дали аз лично усещам да има вдигане на цените? Да, аз съм живяла 13 години в Англия и се прибрах миналата година. И откакто съм се прибрала, усещам - минимум 10-15, 20%.

Бях в Англия преди два месеца и всички хранителни стоки са много по-евтини, отколкото в България. Тук са 50% по-скъпи, отколкото е в Англия".

По-рано днес също имаше протест.

#антиправителствен протест #"Възраждане"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Гледна точка
Последно от Гледна точка

Всички новини от Гледна точка »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?