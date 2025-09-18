НА ЖИВО Антиправителствен протест тече край парламента
По призив на партия "Възраждане" до сградата на Народното събрание започна антиправителствен протест.
В района има засилено полицейско присъствие.
Към момента няма блокада на сградата на парламента.
Пред БНР участничка в протеста сподели:
"Всичко е много корумпирано, постоянно цените се вдигат, заплатите не се вдигат. Хората искат по-нормален живот. Има много кризи - с вода и т.н.
Дали аз лично усещам да има вдигане на цените? Да, аз съм живяла 13 години в Англия и се прибрах миналата година. И откакто съм се прибрала, усещам - минимум 10-15, 20%.
Бях в Англия преди два месеца и всички хранителни стоки са много по-евтини, отколкото в България. Тук са 50% по-скъпи, отколкото е в Англия".
По-рано днес също имаше протест.
