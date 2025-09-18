Очаквано: Кабинетът "Желязков" оцеля и след петия вот на недоверие

Кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие.

За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Напомняме, че вотът на недоверие беше на тема "Правосъдие и вътрешен ред", вносители бяха ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

Вчера се проведоха дебатите по вота, които продължиха близо девет часа и предезвикаха скандали между управляващите партии и опозицията.



