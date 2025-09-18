НС гласува НСО да не вози администрацията на президента
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО. В тях е заложено да отпадне функцията на НСО да осигурява транспорт на администрацията на президента.
Предложението е на бившия вътрешен министър Калин Стоянов, който е депутат от "ДПС - Ново начало". То бе прието със 166 гласа "за", 64 "против и само 1 "въздържал се".
Според Калин Стоянов това е "ненужна привилегия", която нямат нито администрацията на Народното събрание, нито тази на Министерския съвет.
На 11 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промените в Закона за НСО.
Очаква се проментите да бъдат гласувани на второ четене следващата седмица.
