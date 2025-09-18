Жестоко убийство на жена шокира варненци

Окръжната прокуратура във Варна разследва убийството на 48-годишната жена, намерена мъртва в кв. "Чайка" рано тази сутрин.

По предварителни данни, жената е намушкана няколко пъти в областта на сърцето. От проведените разследване са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

Има насоки кой е предполагаемият извършител. Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се.

Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжната прокуратура във Варна.