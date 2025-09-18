Кипър с туристически рекорд през август

Кипър достигна исторически рекорд през август по брой пристигнали туристи, като за първи път надминаха 600 000 посещения, обяви Статистическата служба. След бума на летния туризъм хотелиерите на острова очакват силен есенен сезон, който се удължава почти до края на ноември.

Туристите, избрали Кипър за своята лятна ваканция през най-натоварения август, са с 8,5% повече, отколкото през същия месец миналата година, информира БНР.

Значително увеличение отбелязва туристическият поток през осемте месеца на тази година. Той е с 10% повече от рекордната досега 2024г. и вече надхвърля 3 млн. посещения, показват обявените от Статистическата служба данни.

Основният туристически пазар през август е Великобритания, като гостите от нея са близо една трета от общия брой пристигащи. Следват я Израел и Полша.

След рекордите на летните почивки, поставени през юли и август, есента започва с благоприятни перспективи и стимулиращ прилив за кипърския туризъм, казаха от Кипърската хотелиерска асоциация.

Заетостта на хотелите в Кипър е достигнала 80% за месеците септември и октомври, оптимизъм дава и ноември.

"Резервациите за следващите месеци достигат високи нива, което показва, че въпреки геополитическите предизвикателства страната е стабилно на път да се превърне в целогодишна туристическа дестинация със своя устойчив и качествен туристически продукт", подчертаха хотелиерите.

За първи път сезонът се удължава до средата или дори до края на ноември в някои курортни райони.

Според браншовата организация в момента сред чуждестранните и местните инвеститори има много висок интерес към изграждането на нови хотели.