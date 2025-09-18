Парламентът спаси "Български пощи" за още пет години

Народното събрание задължи "Български пощи" ЕАД да продължи да извършва универсалната пощенска услуга за още пет години, считано от 30 декември 2025 г. Решението беше взето с окончателното приемане на промени в Закона за пощенските услуги.

С приетите текстове се признава, че изпълнението на тази дейност представлява несправедлива финансова тежест за държавното дружество. Поради тази причина държавата ще го компенсира за натрупаните загуби.

Удължаването на срока е ключов елемент от Плана за преструктуриране на "Български пощи", който правителството е внесло за одобрение в Европейската комисия. Според мотивите на вносителя – Министерския съвет – това е било сред основните изисквания на Брюксел, за да се гарантира финансовото стабилизиране на компанията.

Целта на промените е да се осигури достъп до пощенско обслужване за хората от най-отдалечените, труднодостъпни и рядко населени райони в страната. Услугата трябва да се предоставя най-малко пет дни в седмицата на достъпни цени. Друга важна промяна предвижда задължението за извършване на услугата вече да се възлага с акт на Министерския съвет, а не със закон.

Сблъсък на мнения в пленарната зала

Дебатите по законопроекта предизвикаха остри реакции от опозицията. Цончо Ганев от "Възраждане" определи промените като лобистки. "Умишлено се бутат пощите към фалит", заяви той.



От "Величие" също разкритикуваха управлението на държавното дружество. "Вместо да се сравняват с австрийските или немските пощи, нашите ги разпродаваме на парче", коментира Красимира Катинчарова.

Председателят на транспортната комисия Кирил Добрев от "БСП-Обединена левица" отхвърли критиките и призова депутатите да се запознаят със същността на закона. "Това не ви е тик-ток студиото. Четете за какво става въпрос като се изказвате", обърна се той към опонентите си, което предизвика ответна реакция от Катинчарова.