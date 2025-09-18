Царево стана първият град в света с уникална пейка за кърмене
Георги и Даниел Бъчваров – баща и син от Царево, подариха на Общината уникална пейка за кърмачки, която вече радва жителите и гостите на града.
Пейката е монтирана в района на детската площадка срещу сградата на Районния съд и разполага с въртяща се седалка, създадена специално за удобство на кърмещите майки. Нововъведението позволява на майките да се грижат спокойно за своите деца, докато са навън.
Община Царево/Facebook
Идеята за пейката е на Таня Анестиева от Бургас, известна с иновативните си “пейки-книги”, които вече красят почти всеки български град.
„С гордост представяме първата пейка с въртяща се седалка за кърмене и я даряваме на Община Царево. Така родният ми град стана не само първият в България, но и в света с този уникален елемент от градската среда – символ на грижа, иновация и внимание към семействата“, заяви Даниел Бъчваров по време на представянето на пейката.
