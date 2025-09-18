ЕС да иска да спре визите за руснаци: Това е пълно лицемерие, твърди анализ

Вече три години и половина Русия води война срещу Украйна. От три години и половина Владимир Путин и неговата армия убиват стотици хиляди украинци и руснаци. От три години и половина европейските страни и западните съюзници подкрепят Украйна, но сякаш все изостават на крачка след Путин.



През това време в Русия репресиите рязко се засилиха, огромно количество хора се озоваха зад решетките заради антивоенната си позиция, а още повече бяха принудени да напуснат страната. След началото на мобилизацията към тях се присъединиха и значителен брой мъже, които не искаха да воюват за Путин и срещу Украйна. И сега дезертьори и укриващи се от военна служба продължават да бягат от армията, включително и в страните от Европейския съюз (ЕС).

Въпреки това, три и половина години след началото на войната, европейските лидери и чиновници решиха да се върнат към въпроса за колективната отговорност. Не знам как иначе да определя идеята за затягане на визовия режим и по-точно – искането за ограничаване (ако не и пълна забрана) за издаването на шенгенски туристически визи за руснаци. Аз също съм изненадана от това предложение, което се обсъжда напълно сериозно и на най-високо равнище – сега, през есента на 2025 година.

Често туристическата виза е единственият начин за руснак, който е против войната, да се озове в страна, където може да поиска политическо убежище. Често туристическата виза е единствената възможност за родителите да видят децата си, които заради антивоенни публикации или други подобни причини са били принудени да напуснат Русия. Разбира се, някой може да възрази с право, че на фона на страданията на украинския народ всичко това са дреболии. И ще бъде вярно! Но тогава възниква въпросът: какъв е смисълът на такива забрани и ограничения? Как точно, според европейските политици и чиновници, такива мерки ще помогнат в противопоставянето на Владимир Путин? Как това ще доближи победата на Украйна?

Лицемерна позиция

18 пакета от санкции засега не са довели до нищо особено. Освен това не е ясно защо процесът с целевите санкции протича толкова неясно. Италия спокойно пропуска в своето въздушно пространство самолет с председателката на Съвета на Федерацията Валентина Матвиенко, а роднини и семейства на функционери - често и самите подпалвачи на войната могат редовно да пътуват и да се чувстват в безопасност в най-различни страни от Европейския съюз. Ще се изненадате, но дори не всички активни поддръжници на тоталната забрана за руснаците са преустановили търговията с Русия! И в този смисъл настоящата позиция на ЕС лично за мен изглежда лицемерна. Смятам, че за да се бори ефективно с режима на Путин, Европейският съюз трябва да удари по неговите елити, трябва да удари по основните сектори на икономиката. И най-накрая да опита да се разбере с Унгария, чийто лидер съвсем открито е приятел с Владимир Путин!

Нека се изразя образно: ако от чисто отчаяние нанесеш ритник на някоя преминаваща котка, това няма да реши нито един твой проблем. И тук възниква въпросът за липсата на реални мерки срещу путинските елити (защото в края на краищата всички имена, разрешения за пребиваване, гражданства и дори адреси на вили са добре известни). Пита се - това липса на политическа воля ли е? Или е, за да не се ядоса Путин? Може би е резултат от някакво лобиране или пък е проявление на подхода „бизнесът си върви както обикновено“ (business as usual)?

Безрезервната подкрепа за Украйна е единственият път

Ако целта е да бъде спрян Путин, страхувам се, че забраната за издаване на визи няма да помогне. След три години и половина война това трябваше да е станало ясно на всички. Победа над Путин може да се има само ако Украйна победи във войната! Но без средства за противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег и много други неща това е невъзможно. Украйна осигурява сигурността на Европа с цената на живота на своите граждани, с цената на собствените си територии. Дори след нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша, страните от НАТО явно все още не реагират адекватно. Затова пък едни умни глави предлагат да се забранят визите.

Ефектът от това ще бъде съвсем различен от очаквания в ЕС: руските елити ще продължат да почиват във френските курорти, а пропагандата с удоволствие ще подхване припева „Как в Европа мразят руснаците“. Ако шумът от възгласите в телевизионните студия в Останкино се счита за ключов показател за ефективност на следващия пакет от санкции, то планът със сигурност ще успее. Но искам да вярвам, че сред европейските политици и чиновници има хора, способни да проявят здрав разум и да направят вече реална крачка напред.