БНБ отчете спад на чуждестранните инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 1,14 милиарда евро към края на юли 2025 г., сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Това представлява спад от 3,9% спрямо същия период на предходната година.

Според официалната статистика на централната банка нетният поток на преките вложения е намалял с 46,6 милиона евро в сравнение с първите седем месеца на 2024 г., когато е бил 1,19 милиарда евро. Размерът на инвестициите се равнява на един процент от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната за годината.

Данните показват, че само за месец юли нетният поток от чуждестранни инвестиции е нараснал до 261,3 милиона евро спрямо 248,7 милиона евро през същия месец на миналата година.



Въпреки това се наблюдава негативна тенденция при инвестициите в недвижими имоти. Нетният поток от вложения на чуждестранни лица в имоти е отрицателен и възлиза на 11,5 милиона евро, което е значително увеличение на отлива спрямо отрицателната стойност от 2,5 милиона евро за същия период на 2024 година.

Други ключови показатели

От БНБ уточняват, че дяловият капитал, който включва парични и апортни вноски на чуждестранни лица, бележи значителен ръст. Той е положителен в размер на 231,6 милиона евро, което е със 151,6 милиона евро повече спрямо първите седем месеца на 2024 г.

Реинвестираната печалба, която отразява дела на чуждестранните инвеститори в печалбата на местните дружества, също е нараснала и възлиза на близо 2 милиарда евро. В същото време обаче се отчита отрицателен нетен поток по дълговите инструменти в размер на 1,077 милиарда евро.



Централната банка съобщава още, че преките инвестиции на български компании в чужбина също са намалели, възлизайки на 263,9 милиона евро за периода януари – юли 2025 г., което е спад спрямо 672,7 милиона евро година по-рано. От БНБ подчертават, че представените данни са предварителни и подлежат на ревизия.