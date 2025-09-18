Откриването на слухови проблеми в ранна възраст е ключово за пълноценното развитие на детето. Според данни на Световната здравна организация около 5% от световното население страда от загуба на слух, като това включва и деца. Хиляди бебета в България са пропуснали слуховия скрининг през последните години, което прави проблема още по-сериозен.



Проектът "Да чувам е важно" ще достигне до 400 деца в предучилищна възраст в общините Враца, Горна Оряховица, Смолян, София и Търговище, за да проведе аудиометрично изследване на слуха. То би установило навреме затруднения и своевременно ще насочва към специалисти. Наред с това ще се проведе информационна кампания за нуждата от редовна профилактика на слуха. При голяма част от децата намалението на слуха води до обучителни затруднения и влошено качество на живот.

"За да стартираме такъв проект, бяхме провокирани от едно национално проучване, четиригодишно, което аз бях направила в периода 2016 - 2019 година относно изпълнението на неонаталния слухов скрининг, който в нашата страна е задължителен". Това заяви пред БНР д-р Фани Михайлова, слухово-речеви рехабилитатор и логопед, част от екипа "Лицата на хората", застанал зад проекта "Да чувам е важно":



"Още на бебетата в родилно отделение се прави такъв скрининг. За съжаление, малко бяха шокиращи за мен лично резултатите от този национален неонатален слухов скрининг. Данните, които получихме, показаха, че за 49 000 деца всъщност нямаше информация дали е направен, тъй като за 4-годишен период от време бяха родени 252 000 деца. Това е по данни на Националния статистически съюз, а по информация на РЗИ, където се събира информацията от данните за програмата за Майчино и детско здраве, всъщност за 49 000 деца нямахме никаква информация. Според мен скринингът се прилага, но събирането на данни и липсата на единен регистър влияе".

"В световен мащаб между две и четири деца на 1000 новородени имат намаление на слуха. Не говорим за глухи деца, а за намаление на слуха. При нас има 1% деца с увреден слух. Това са данните въз основа на 4-годишното проучване", добави още в интервю за предаването "Хоризонт до обед" логопедът:

"В България няма скринингови програми. Добре е да бъдат обхванати децата между 5 и 7 години, преди постъпване в първи клас. Има такъв скрининг, когато децата са между 18 и 20 години заради използването на слушалки, които увреждат слуха. Последните проучвания посочват много сериозна тенденция към увреждане на слуха на тийнейджъри".

Слухово-речевият рехабилитатор обясни какво всъщност представлява това изследване:"Самото изследване е абсолютно безболезнено. Първо трябва да има информирано съгласие от родителите. Бързо е и децата се забавляват изключително много. Ние им поднасяме информацията по достъпен за тях начин. В големите болници има такива аудиометрични кабинети, където родителите, които имат някакви притеснения, могат да ги посетят".

Д-р Михайлова коментира какво може да доведе до увреждане на слуха:"Слушалките тип тапички са най-опасни, така че съветвам родителите да инвестират малко по-голяма сума и да купят големи хубави слушалки за децата. Почистването на ушите с клечки също е много опасно. Някои от ототоксичните лекарства, които дават странични ефекти, също са много опасни. Може генетично да прогресира намалението на слуха. Понякога се получава и при удар. Удар с топка може да спука тъпанче".