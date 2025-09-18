  • Instagram
Националният отбор по футбол се срина в класацията на ФИФА

Българският национален отбор по футбол продължава свободното си падане в световната ранглиста на ФИФА, като се свлече до 86-а позиция в актуализираното издание за месец септември. Това представлява спад с две места в сравнение с предходното класиране, съобщиха официално от световната футболна централа.

Основна причина за новото пропадане са двете тежки поражения, които "лъвовете" допуснаха по-рано този месец в световните квалификации. Националите отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Испания, а след това допуснаха и домакинска загуба със същия резултат от тима на Грузия. Така България вече разполага с актив от едва 1271.52 точки.

В незавидната си позиция страната ни е изпреварена от футболни сили като Замбия, Кюрасао, Нова Зеландия и Уганда. Непосредствено зад нас в класацията са отборите на Хаити, Бахрейн и Ангола.


Испания оглави световната ранглиста
На върха в ранглистата настъпи сериозна промяна. Новият лидер е Испания, един от съперниците на България в квалификациите, който измести световния шампион Аржентина. "Ла Фурия Роха" води с 1875.37 точки.

На второ място се изкачва Франция с 1870.92 точки след победи над Украйна и Исландия. Аржентинците отбелязват регрес и вече са трети с 1870.32 точки. Топ 10 се допълва от Англия, Португалия, Бразилия, Нидерландия, Белгия, Хърватия и Италия. Прави впечатление отсъствието на Германия от челната десетка, като Бундестимът заема 12-о място след загуба от Словакия с 0:2.

