ГДБОП разби група за разпространение на наркотици в Плевен

  • Viber
ГДБОП разби група за разпространение на наркотици в Плевен
Разбиха организирана престъпна група за наркоразпространение при специализирана полицейска операция в Плевен. Петима са задържаните, на които Окръжна прокуратура е повдигнала обвинения.


При спецакцията са претърсени осем помещения и са проверени пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, злато, боеприпаси, електронни устройства и документи. По случая е образувано досъдебно производство.

След изтичането на 24-часовата мярка за задържане, на петимата са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа. Работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура – Плевен.

#ГДБОП

