Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева

Щетите след пожара в Пирин, който пламна на 25 юли, се оценяват на над 16 милиона лева, съобщават от Югозаподното държавно предприятие.

Изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра. 1345 души с 443 автомобила са участвали в гасенето на пожара, продължил повече от месец.

Най-много – 23 120 декара - е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7457 декара е широколистната и 3960 декара е смесената гора.

Безвъзвратно загубени са 17 519 декара гора, опустошена от върхов пожар. Предстои усвояване на опожарената дървесина,почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по естествен начин.

