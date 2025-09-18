  • Instagram
Гледат мярката на прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Днес съдът във Варна разглежда искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Николай Маджаров, задържан с около 50 кг марихуана в село Драка, община Средец, предаде кореспондентът на БГНЕС от Варна.

Маджаров - син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова, е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества. При претърсването са иззети 45 625,06 г зелена маса и 7655,10 г тревиста маса. Точните количества ще бъдат уточнени след назначената експертиза, но според прокуратурата те са „съществени“.


Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, заяви неговият адвокат Юлиан Георгиев.

Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това продължил да шофира.

Докато прокуратурата настоява за постоянен арест, защитата поиска по-лека мярка - домашен арест, парична гаранция или подписка.

Самият Маджаров заяви: „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“.

След изслушване на страните съдът ще се произнесе дали Николай Маджаров ще остане зад решетките или ще бъде освободен под по-лека мярка.

