Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда

Делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев вече е преразпределено на нов състав на Софийския апелативен съд. Това е станало вчера, показа справка на NOVA.



Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият съдия е Венелин Иванов.

Делото трябва да се гледа във вторник, когато този състав е дежурен по график и заседава.

Дотук се стигна след като съставът, който днес трябваше да решава за мярката на Коцев, си направи отвод. Според тримата съдии, които преди два месеца пак в същия състав оставиха в ареста кмета, тенденциозни твърдения за „зависимости“ ги задължават да се откажат да гледат делото. Причината - за да няма съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена.