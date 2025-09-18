  • Instagram
Разкриха причината за смъртта на полицая от сутрешния кордон пред НС
От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.


Това става ясно от публикация на здравия министър Силви Кирилов във Фейсбук.


Той посочва още, че министерството на здравеопазването изказва най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, проведе разговори и се запозна с всички подробности по случая.

По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", пише той.

