Борисов: Как да ходя пеша? Идвам 40 км от Банкя, утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Не съм дошъл пеша днес, защото ме болят колената, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод ситуацията около Народното събрание. Парламентът днес осъмна под блокада. Рано сутринта народни представители на "Продължаваме Промяната" блокираха входовете към служебния паркинг на Народното събрание с автомобили и жива сила. Те определиха това като протестна акция насочена към Борисов и Делян Пеевски заради арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София и Никола Барбутов.

"През покрива дойдох тази сутрин", пошегува се лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали го е страх, както го обвиняват от ПП, Борисов бе лаконичен: "А те са много смели! Те са страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Страшни смелчаци са. Всеки знае къде живея, откакто съм се родил и аз всеки ден аз идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша?! Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша", заяви с усмивка Борисов.