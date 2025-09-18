Саудитска Арабия и Пакистан разтърсиха света с нов ядрен отбранителен съюз

Саудитска Арабия и Пакистан подписаха „Стратегическо споразумение за взаимна отбрана“, с което се ангажират всяка агресия срещу една от страните да се счита за атака срещу двете.

Споразумението бе подписано по време на официално посещение на пакистанския премиер Шехбаз Шариф в Рияд в сряда, по покана на престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

Според съвместно изявление след визитата, „на основата на историческото партньорство между Кралство Саудитска Арабия и Ислямска република Пакистан, което продължава почти осем десетилетия, както и въз основа на братските и ислямски връзки, общите стратегически интереси и тясното отбранително сътрудничество между двете държави, Н.В. престолонаследникът и пакистанският премиер подписаха Стратегическо споразумение за взаимна отбрана.“

„Това споразумение, което отразява съвместната ангажираност на двете държави за укрепване на сигурността и за постигане на мир и стабилност в региона и света, има за цел да развие аспектите на отбранителното сътрудничество между страните и да засили съвместното възпиране срещу всяка агресия. Според договора всяка агресия срещу една от страните се счита за агресия срещу двете,“ се посочва в съвместното изявление.

Шариф предаде и поздравления на Хранителя на Двете светини, крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, като изрази искрена благодарност на престолонаследника Мохамед бин Салман за топлото посрещане и гостоприемството, оказано на него и делегацията му.

От своя страна престолонаследникът пожела здраве на Шариф и продължаващ прогрес и просперитет за народа на Пакистан.

Двамата лидери проведоха официална сесия на разговори в дворец Ал-Ямама, с участието на делегации от двете страни, където прегледаха историческите и стратегическите отношения, продължаващи почти осем десетилетия, основани на общите интереси между двете нации.

Според The Express Tribune, в делегацията на Шариф са участвали и заместник-премиерът и външен министър Ишак Дар, министърът на отбраната Хаваджа Мохаммад Асиф, началникът на армията Асим Мунир, финансовият министър Мохаммад Аурангзеб, министърът на информацията Атулла Тарар, министърът по климатичните промени Мусадик Малик и специалният съветник Тарик Фатеми.