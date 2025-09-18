Отстраняването на съветник на Путин сигнализира твърда позиция за Украйна: Тотална война

Руският президент Владимир Путин освободи Дмитрий Козак от поста му на съветник в Кремъл, сигнализирайки за решимостта си да продължи войната в Украйна. Това съобщава американският Институт за изучаване на войната (ISW). Козак, който е дългогодишен близък съветник на Путин, се е застъпвал за диалог с Киев, а уволнението му показва консолидиране на Кремъл около решението на Путин да не търси преговори, а да продължи конфликта.

Според ISW високопоставени служители на Кремъл, вероятно с одобрението на Путин, са натискали Козак да напусне след многократни разногласия относно войната в Украйна. Козак е предлагал прекратяване на военните действия и стартиране на мирни преговори, но предложенията му са се сблъскали с „максималистките“ изисквания на Путин.

Руски медии съобщиха на 17 септември, че Козак е подал оставка през уикенда на 13–14 септември и в момента обмисля различни бизнес възможности. По-рано се появиха информации, че може да бъде назначен за президентски пратеник в Северозападния федерален окръг, но настоящото му напускане сочи пълно излизане от йерархията на Кремъл.

Козак беше единственият участник в заседанието на Съвета за сигурност на 21 февруари 2022 г., който възрази срещу пълномащабното нахлуване в Украйна. В началото на конфликта той се опитваше да посредничи за споразумение, което можеше да предотврати присъединяването на Украйна към НАТО, но Путин отхвърли предложението в полза на териториалните си амбиции. През последните месеци влиянието на Козак е намаляло, тъй като той многократно е съветвал да се спрат военните операции, да се започнат мирни преговори и да се ограничи ролята на руските служби за сигурност.

Излизането на Козак засилва позицията на Сергей Кириенко, заместник-ръководител на президентската администрация, който постепенно поема отговорности, преди държани от Козак, включително ръководенето на стратегията на Кремъл в Украйна и, от скоро, в Молдова. Освобождаването на Козак консолидира властта на Кириенко и отразява продължаващата подкрепа на Кремъл за военната политика на Путин.