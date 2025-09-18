  • Instagram
Отложиха делото за убийството на Митко от Цалапица, близките искат доживотен затвор
Делото „Цалапица“ отново влезе в съда. Процесът този път бе гледано от апелативните магистрали. Подсъдимият Рангел Бизюрев обжалва присъдата си от 15 години затвор. Прокуратурата и близките на убития младеж Димитър Малинов настояват за завишаване на наказанието - доживотен затвор.


Заради неявяването на двамата адвокати на семейството на убития младеж, съдът отложи делото за ноември.

Майката на Митко от Цалапица: Смъртоносният удар е нанесен от един от близнаците, не от Рангел Бизюрев

Докарана в инвалидна количка майката на убития Димитър Малинов заяви, че ще се бори за най-тежката присъда за смъртта на сина си. Вярата е изгубих, надеждата ми е много малка, че ще получа справедлиност. На косъм съм от тази надежда. Сякаш в България тя не съществува.

Според нея четирима са участвали в убийството, а голяма част от доказателствата първата съдебна инстанция е пренебрегнала.

"Надяваме се да разберем на втора инстанция кой нанесе ударите в лицето на Митко. И доживотните присъди трябва да станат факт, защото другите двама участници в убийството се разминаха с общежитие, с много леко обвинение и общежитие, а само един получава реално присъда", каза Атанаска Бакалова.

Защитата на Рангел Бизюрев настоява за по-лека присъда. И за промяна на квалификацията на обвинението. Според адвокатите му не става дума за умишлено убийство, а за телесна повреда, довела до смърт по непредпазливост.

Зам.-апелативният прокурор на Пловдив Йорданка Тилева обаче категорично заяви, че се касае за убийство.

Според прокуратурата то е извършено с особена жестокост. За това ще настоява Бизюрев да получи максималната присъда - доживотен затвор.

Младежът бе убит след скарване с Бизюрев в нощта на 20 юли 2023 година, а след това с помощта на близнаците Борислав и Валентин Динкови – заровен на друго място под строителни отпадъци.

