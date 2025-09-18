Бриджит Макрон ще доказва в съда, че е жена

Еманюел и Бриджит Макрон ще представят фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да оборят твърденията, че първата дама на Франция е родена мъж. Това се случва в рамките на дело за клевета, заведено от президентската двойка срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс.

Адвокатът на семейство Макрон, Том Клеър, заяви в интервю за подкаста "Fame Under Fire" на Би Би Си, че обвиненията са „изключително болезнени“ за Брижит Макрон. По думите му, те представляват и „отвличане на вниманието“ от работата на френския президент.

Според адвокат Клеър, в съда ще бъде представено „експертно научно заключение“, което да докаже по категоричен начин, че твърденията са неверни. Той не навлезе в конкретни детайли, но подчерта решимостта на клиентката си.

"Много е неприятно да се налага да се подлагаш на такова публично доказване. Но тя е решена да направи всичко, за да изясни истината", допълни той, цитиран от Би Би Си.

Запитан дали ще бъдат показани снимки на Брижит Макрон по време на бременност, адвокатът потвърди, че такива кадри съществуват и ще бъдат внесени в съда, където важат специфични правила и стандарти за доказване.

Корените на конспирацията

Конспиративната теория тръгва от видео в YouTube от 2021 г., създадено от френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей. През 2024 г. семейство Макрон спечели дело за клевета срещу тях във Франция, но през 2025 г. решението беше отменено на втора инстанция по съображения за свободата на словото, без съдът да се произнася по истинността на твърденията.



Кандейс Оуенс, която има милиони последователи в социалните мрежи, многократно е повтаряла обвиненията. През март 2024 г. тя заяви, че залага „цялата си професионална репутация“ на това.

През август 2025 г. в интервю за списание "Paris Match" Еманюел Макрон коментира решението да заведе дело в САЩ: "Става дума за защитата на моята чест! Това е пълна безсмислица. Това е човек, който прекрасно е знаел, че информацията е лъжлива, и въпреки това я е използвал с цел да нанесе вреда".

Адвокатите на Оуенс от своя страна са поискали делото да бъде прекратено, твърдейки, че завеждането му в щата Делауеър е неправомерно.