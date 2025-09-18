  • Instagram
Костадинов: МВР се появява по улиците само при протести или за да дебне шофьори

Костадинов: МВР се появява по улиците само при протести или за да дебне шофьори
„Възраждане“ излезе с декларация от парламентарната трибуна във връзка със засиленото полицейско присъствие около сградата на Народното събрание.

МВР присъства по улиците на България само в два случая – когато трябва да дебне в храстите, за да глобява водачи и да им вземе книжката, защото продъненият български бюджет в момента не може да се пълни по друг начин, или когато има протести, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.


„В момента ние виждаме отвън парламентът е блокиран изцяло от мутро-репресивния режим на властта“, заяви той. Аз станах свидетел, нарочно дойдох пеша, то не че има друг начин да се дойде в момента, тъй като всички входове към парламента са блокирани, посочи той. Костадинов допълни, че полицаите спират всеки един, който минава покарай сградата на НС. „Защото са уплашени. Защото мутрите в момента на ГЕРБ и на ДПС в буквалния смисъл на думата треперят от страх“, коментира той. Лидерът на „Възраждане“ посочи, че има протест от 14:00 часа, но полицаите от 6:30 часа сутринта са завардили постъпите към парламента. "Като не вие страх, защо сте извикали ченгетата отвън", попита той в отговор на реплики от ГЕРБ-СДС.

"Когато един режим се обърне срещу народа си, както виждаме в момента, че се получава, задължение на народа е да го свали", коментира Костадинов. По думите му когато управляващите изкарват полицията по улиците, единствено за да мачка, да репресира, за да тъпче българския народ, тогава съпротивата е задължителна.

#"Възраждане"

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?