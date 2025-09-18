  • Instagram
Пеевски: Аз ще правя държава с главно "Д"

Пеевски: Аз ще правя държава с главно "Д"
Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заедно с народни представители от неговата парламентарна група влезе в сградата на НС след словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната", блокирали служебния вход на сградата.
"Колеги, виждате ли за какво става въпрос и за тези хора вчера им свършиха мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората и искат да ги бият, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно "Д" и няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили", заяви Пеевски.

По-рано тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" блокираха с автомобили входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат там да влязат колите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Акцията е в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев и на бившия заместник - кмет на София Никола Барбутов.

Движението в центъра на София е блокирано заради провеждащите се протести в района на Народното събрание, където по-късно днес ще се гласува вот на недоверие срещу кабинета. Спряно е преминаването по "Цар Освободител".

