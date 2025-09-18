Български изселници в Турция: Отчаяни сме от партиите в България

Български изселници в Турция изразяват дълбоко разочарование и отчаяние от политическата обстановка в България. В разговори, цитирани от БНР, те споделят, че са изгубили надежда за положителна промяна и настояват за стабилно редовно правителство, което да работи за нуждите на обществото, вместо страната да влиза в поредна спирала от предсрочни избори.

Мнозина от тях се чувстват пренебрегнати от българските политически формации, с изключение на структурите, свързани с ДПС. Според Кенан Йозгюр от Измир, умората сред хората е толкова голяма, че желанието за гласуване намалява.

"Отчаяни сме, не само аз, много хора. Тези хора вече, които гласуваха, повечето бяха пенсионери (...) Вече хората са се отказали, защото няма смисъл, разбирате ли, да се бориш. Само за напразни надежди става дума", коментира Йозгюр. Той добавя, че политиците не могат да постигнат съгласие дори за най-елементарните нужди на държавата, което води до безкрайно обикаляне в кръг без изход.

Критики към политическия елит

Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация "Бултюрк" в Истанбул, отправя остри критики към политическите партии в България, като ги обвинява, че използват разделението на етнически принцип за собствени цели, без реално да работят за интересите на гражданите.

"Проблемът в България е там, защото всеки си използва оръжието уж са българи и турци, но никой нито за българите има нещо, нито за турците", заявява Улутюрк. Според него истинската промяна ще дойде, когато хората осъзнаят манипулациите и се обединят в урните, подкрепяйки нови лица извън настоящия парламент.

Реакции за новата партия на Ахмед Доган

Новият политически проект на Ахмед Доган се коментира със смесени нагласи. Хюлия Алтън от Истанбул смята, че ако почетният председател на ДПС оглави новата формация, вероятно отново ще получи подкрепа, тъй като изселниците традиционно гласуват заради неговата личност.

Тя обаче подчертава, че в България отдавна липсва битка на идеи и платформи. "Когато резултатът не им харесва, търсят причината извън тях, а не поглеждат там където е проблемът, а то е в техните редици, в техните идеи и платформи", казва Алтън.

Надежда за стабилност

Въпреки разочарованието, общото желание сред изселниците е за стабилност. Севил Достум от Бурса също изразява умора от изборите и се надява на трайно решение. "Народът чака, народът иска вече да има наистина такава партия, която така да се образува всичко, че с тази нова партия със стабилност да продължи. Народът вече се измори", казва тя.

Хюлия Алтън допълва, че предвид сложната международна обстановка, България има нужда от стабилно управление повече от всякога. Тя се надява, че разумните политици няма да допуснат нова дестабилизация заради "болни лични амбиции".