ABC отстрани Джими Кимъл след скандални изказвания за убийството на Чарли Кърк

Американската телевизия ABC временно отстрани водещия на късното вечерно шоу Джими Кимъл след спорни изказвания, които той направи по повод убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Говорител на телевизията, собственост на Дисни, потвърди, че „Jimmy Kimmel Live!“ няма да се излъчва „за неопределено време“. Самият Кимъл отказа коментар, напускайки студиото си в Лос Анджелис в сряда вечер.

Решението идва след като в понеделник вечер, по време на монолога си, Кимъл критикува политическите реакции след смъртта на Кърк. Той обвини „бандата на MAGA“ (Make America Great Again), че се опитва да използва трагедията за политически цели, и осмя публичната скръб на президента Доналд Тръмп, сравнявайки я със „скръбта на четиригодишно дете за златна рибка“. Кимъл също постави под въпрос решението знамената да бъдат свалени наполовина в чест на Кърк.

Чарли Кърк, водеща фигура на американската десница, беше застрелян на 10 септември. Прокуратурата повдигна обвинения срещу 22-годишния Тайлър Робинсън за утежнено убийство. В документите по делото се посочва, че Робинсън наскоро е изразявал прогресивни възгледи, включително подкрепа за правата на гей и транс хората. Властите уточниха, че той не е бил свързан с политическа партия и не е гласувал на последните избори.

Макар преди това Кимъл да беше осъдил атаката в Инстаграм и да беше изразил съболезнования към семейството на Кърк, телевизионните му коментари предизвикаха незабавна буря. Комисарят на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендън Кар определи думите на Кимъл като „възможно най-болезненото поведение“ и призова Дисни да предприеме мерки, като подчерта, че едно извинение би било „минимална стъпка“. Nexstar Media Group, която притежава стотици телевизионни станции, бързо обяви, че няма повече да излъчва шоуто на Кимъл. Компанията Sinclair също се присъедини, съобщавайки, че вместо това ще излъчи предаване в памет на Кърк.

Президентът Тръмп приветства решението на ABC, наричайки го „страхотна новина за Америка“. В социалните мрежи той определи Кимъл като „слаб в рейтинга“ и „бездарен“ и призова NBC да предприеме подобни действия срещу другите водещи на късни шоу програми Джими Фалън и Сет Майърс. Тръмп, който често е влизал в конфликти с Кимъл, отдавна обвинява вечерните комедийни предавания в предубеденост срещу него.

От своя страна, холивудските гилдии осъдиха решението. Американската гилдия на сценаристите (WGA) го определи като нарушение на свободата на словото, а актьорският съюз SAG-AFTRA предупреди, че това създава опасен прецедент на цензура и репресия. Демократичният комисар в FCC Анна Гомес също възрази срещу колегата си Кар, подчертавайки, че едно политическо убийство не може да бъде основание за ограничаване на свободата на изразяване.

Въпреки спирането на шоуто, източници от ABC уверяват, че Кимъл не е уволнен. Ръководството планира среща с него, за да обсъди как той ще се извини и ще коментира ситуацията, когато се завърне на екран. По информация на медии, Кимъл е възнамерявал да изясни думите си в сряда, но епизодът е бил свален от ефир.

Отсъствието му подчертава напрежението в жанра на късните телевизионни шоута. CBS наскоро обяви предстоящия край на „Вечерното шоу със Стивън Колбер“ след 11 сезона, позовавайки се на изместването на зрителите към стрийминг платформите. Самият Кимъл отдавна е обект на атаки от Тръмп, който още по-рано беше прогнозирал неговото отстраняване след спирането на шоуто на Колбърт.

Към напрежението се добави и друго изявление на президента Тръмп в сряда: той обяви, че администрацията му официално ще определи Антифа като „голяма терористична организация“. Той нарече движението „болнаво, опасно и радикално ляво бедствие“ и намекна, че ще се разследват неговите спонсори. Юристи обаче отбелязват, че в американското законодателство няма механизъм за обявяване на вътрешни организации за терористични.

Дебатът около отстраняването на Кимъл вече излиза извън рамките на телевизията и засяга политиката, свободата на словото и ролята на медиите. Макар ABC да настоява, че шоуто е само временно спряно, скандалът ясно показва колко експлозивна е комбинацията от медии, политика и поляризация в днешните Съединени щати.