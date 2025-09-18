  • Instagram
Евростат: Разходите за труд в ЕС са се увеличили с 4%, най-висок е ръстът в България

Евростат: Разходите за труд в ЕС са се увеличили с 4%, най-висок е ръстът в България
През второто тримесечие на 2025 г. разходите за труд на час са се увеличили с 3,6% в еврозоната и с 4,0% в ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщи Евростат.

Най-високият ръст е отчетен в България – 13,4%.

В ЕС почасовите разходи за труд са нараснали с 3,1% в (предимно) нестопанския сектор и с 4,4% в стопанския сектор.

Почасовото заплащане в блока са е увеличило най-много в строителния сектор (4,8%), сектора на услугите (4,6%) и в промишлеността (3,9%).

Заплатите в сектора на професионалните, научни и технически дейности са нараснали с 8,9%, а в добива на полезни изкопаеми и кариерни дейности – 6,7%. Най-ниското годишно увеличение е отчетено при дейностите, свързани с недвижими имоти – 1,6%.

Най-високият ръст на почасовите разходи за заплати за цялата икономика е отчетен в България, следвана от Унгария (11,0%).

Още три държави членки на ЕС отбелязват увеличение от 10% или повече: Румъния (10,4%), Естония (10,3%) и Гърция (10,1%).

Най-ниските увеличения са отчетени във Франция (1,4%), Дания (1,5%) и Малта (1,9%).

