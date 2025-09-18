Пловдив забранява старите коли в центъра на града

Проектонаредба за създаване на зони с ниски емисии от транспорт влиза за обсъждане на днешното заседание на Общинския съвет в Пловдив. Предложението цели да ограничи достъпа на най-замърсяващите автомобили до централната част на града, като мярката се очаква да влезе в сила от зимния сезон на 2028 година.

Проектът предвижда обособяването на две зони – малък и голям ринг. В тях ще бъде забранено движението на автомобили от първа и втора екогрупа на бензин, както и на дизелови коли от първа, втора и трета екогрупа. Изключение ще се прави единствено за собственици на автомобили, които имат постоянен адрес в рамките на определените зони.

Забраняват и отоплението на твърдо гориво

Освен ограниченията за автомобили, наредбата предвижда и въвеждането на пълна забрана за използване на твърдо гориво за отопление на територията на целия град. Тази мярка трябва да влезе в сила от 1 октомври 2027 година.

Решават за заем от 4 милиона лева за болница

На днешната сесия общинските съветници ще гласуват и отпускането на заем в размер на 4 милиона лева за МБАЛ „Свети Мина“. Това е втори опит за приемане на предложението, след като предишния път то беше изтеглено от дневния ред. Ако бъде одобрено, със средствата ще се извърши ремонт на болничните сгради и ще се закупи нова медицинска техника на стойност 1 милион лева.

В дневния ред са включени и предложения от групите на ПП-ДБ и ГЕРБ за извършване на фитосанитарна оценка на дърветата по тепетата и в градските паркове. Ще се гласува и обявяването на конкурс за нов управител на Комплексния онкологичен център, тъй като мандатът на настоящия ръководител изтича през ноември.