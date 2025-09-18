1000 лева глоба за родител, пуснал детето си само вечер

Родителите, които оставят децата си без надзор на обществени места във вечерните часове, може да бъдат изправени пред сериозно увеличение на глобите. Депутати от ГЕРБ - СДС, начело с Лъчезар Иванов, внесоха пакет от законодателни промени, които предвиждат минималната санкция да скочи до 1000 лева, а максималната да достигне 3000 лева.

Предложението цели да затегне контрола и да повиши отговорността на родителите. Според действащия Закон за закрила на детето, децата до 14-годишна възраст не могат да бъдат на обществени места след 20:00 часа без пълнолетен придружител. За тийнейджърите между 14 и 18 години този час е 22:00. В момента глобите за подобно нарушение са значително по-ниски – от 300 до 500 лева.

Санкции и за заведенията

Промените засягат и собствениците на заведения и други обекти. Ако в периода между 22:00 и 06:00 часа бъде открито дете без придружител на територията на обекта, собственикът ще бъде глобяван между 5000 и 10 000 лева. При повторно нарушение санкцията скача двойно и може да достигне 20 000 лева.

Още по-строги мерки са предвидени за родители, които не придружават децата си в ресторанти и развлекателни заведения. За тях се предлагат глоби от 2000 до 5000 лева, а при рецидив – до 10 000 лева.

Райският газ влиза в Наказателния кодекс

Друг ключов елемент от законопроекта е криминализирането на диазотния оксид, по-известен като райски газ. Предвижда се притежанието и разпространението му извън медицински цели да се наказва със затвор до пет години и глоба до 5000 лева. По този начин райският газ се приравнява по тежест на наказанието към наркотичните вещества.

За първи път се въвежда и изрична забрана в Закона за движение по пътищата, която не позволява на шофьори да управляват превозно средство след употреба на райски газ.