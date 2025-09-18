Кирил Петков: Не може да има политически затворници в България през 2025 г.
Тук сме, за да кажем, че не може през 2025 г. да има политически заттворници в България. Това заяви пред БТВ Кирил Петков от ПП.
"Не е нормално четирима души, без осъдителна присъда, да стоят вече втори месец в ареста с право на 1 час на ден слънчева светлина и са хапани по 20 пъти на нощ от дървеници.
"Другото, което не е нормално - искаме народните представители да са равни. Най-скъпият автомобил в НСО, по-скъпа от на премиера, се дава на Пеевски, с който той идва в НС. Страх го е да проходи дори 5 метра по тротоара, влиза през служебния вход и прави само 2 крачки."
"Нека Борисов и Пеевски да влязат в парламента като нормални хора, не като "супермутри". Двамата "дебелаци" трябва да могат да свикнат да се движат между хората", каза още Петков.
