Парламентът решава съдбата на кабинета "Желязков"
Народното събрание ще гласува днес петия вот на недоверие срещу кабинета с министър-председател Росица Желязков. Решаващият дебат и самото гласуване са последна точка в дневния ред на депутатите, като се очаква то да се проведе точно в 16:45 часа.

Искането за сваляне на правителството е внесено от опозиционните партии с мотив "провал в сектор Вътрешна сигурност и правосъдие". Темата предизвика остри сблъсъци в пленарната зала в сряда, когато дебатите продължиха повече от седем часа.

Обвинения и контрааргументи

По време на вчерашните разисквания от опозицията отправиха поредни обвинения за провал на правителството в борбата с престъпността и реформата в съдебната система. От своя страна, управляващите определиха мотивите като неоснователни и лишени от конкретни аргументи, виждайки в тях единствено политическа атака.

Математиката преди вота

Предварителните изчисления показват, че въпреки обединението в редиците на опозицията, техните 105 гласа се очаква да бъдат недостатъчни. За да бъде успешен вотът на недоверие и правителството да бъде свалено, са необходими гласовете на поне 121 народни представители. По всяка вероятност кабинетът "Желязков" ще оцелее и след този пети пореден вот.

