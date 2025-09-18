Църквата почита светец лечител, народът подготвя зимнина

Българската православна църква почита днес, 18 септември, паметта на Свети Евмений, епископ Гортински, известен още като Чудотворец. Родом от остров Крит, той остава в църковната история със своя благочестив живот, смирение и милосърдие.

Според житието му, светецът е живял през VII век. Още в младостта си той се отказва от светските изкушения, раздава цялото си имущество на бедните и приема монашество. По-късно е избран за епископ на град Гортина, където се прочува с дара си да лекува болни и да помага на страдащите.

Народни вярвания и традиции

В народния календар денят е свързан с важни поверия и обичаи. Смята се, че на този празник трябва да се избягват всякакви спорове и кавги, особено в семейството, тъй като се вярва, че конфликтите, започнали днес, могат да продължат дълго време.

Народната мъдрост съветва на 18 септември хората да бъдат скромни и да не се хвалят с постиженията си. Молитвите към Бога и светеца трябва да бъдат смирени, като се иска само най-необходимото за здраве и благополучие.

Денят бележи и началото на активната подготовка на зимнина. В много домове се спазва традицията именно днес да се сложи зелето за квасене – един от най-важните есенни ритуали в българската кухня. Въпреки че няма строги забрани за домакинска работа, се препоръчва празникът да бъде прекаран в мир и разбирателство със семейството.