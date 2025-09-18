  • Instagram
Църквата почита светец лечител, народът подготвя зимнина

Църквата почита светец лечител, народът подготвя зимнина
Българската православна църква почита днес, 18 септември, паметта на Свети Евмений, епископ Гортински, известен още като Чудотворец. Родом от остров Крит, той остава в църковната история със своя благочестив живот, смирение и милосърдие.

Според житието му, светецът е живял през VII век. Още в младостта си той се отказва от светските изкушения, раздава цялото си имущество на бедните и приема монашество. По-късно е избран за епископ на град Гортина, където се прочува с дара си да лекува болни и да помага на страдащите.

Народни вярвания и традиции

В народния календар денят е свързан с важни поверия и обичаи. Смята се, че на този празник трябва да се избягват всякакви спорове и кавги, особено в семейството, тъй като се вярва, че конфликтите, започнали днес, могат да продължат дълго време.

Народната мъдрост съветва на 18 септември хората да бъдат скромни и да не се хвалят с постиженията си. Молитвите към Бога и светеца трябва да бъдат смирени, като се иска само най-необходимото за здраве и благополучие.

Денят бележи и началото на активната подготовка на зимнина. В много домове се спазва традицията именно днес да се сложи зелето за квасене – един от най-важните есенни ритуали в българската кухня. Въпреки че няма строги забрани за домакинска работа, се препоръчва празникът да бъде прекаран в мир и разбирателство със семейството.

