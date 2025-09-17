Юлияна Янева осигури първи медал за България от Световното по борба

Юлияна Янева осигури първи медал за България на Световното първенство по борба в Загреб, след като преодоля действаща шампионка по пътя към финала на 68 кг жени. Биляна Дудова пък ще се бори на репешажите на 62 кг, след като победилата я по-рано Ким Ок Джу прескочи полуфиналите.

В полуфиналите в Хърватия, Янева се наложи с 6:1 над Лун Цзя (Китай), която през миналата година стана шампионка на финалите в неолимпийски категории. Това ще бъде първи медал от световни първенства за 27-годишната българска националка.

На финала Янева ще се бори с още една световна шампионка - Ами Иши от Япония. 22-годишната азиатка взе златото на 72 кг в Тирана през миналата есен.

По-рано на турнира Янева тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите българката победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4.

Дудова, световна и четирикратна европейска шампионка, загуби на старта на 62 кг срещу Пак Сол Гум (КНДР). Националите на Корейската народнодемократична република правят изненадващо силен турнир, като до момента имат два златни медала и заемат четвърто място в общото класиране.

Пак не се ограничи с победата с 8:0 срещу Дудова и я повтори на четвъртфиналите срещу Маниша Маниша от Индия, след което надви действащата шампионка на Русия в категорията Амина Танделова с 14:3. Така българската стигна до репешажите, където ще стартира срещу италианката Аурора Кампаня.

Утре, четвъртък, в Загреб стартира класическия стил мъже, а единственият българин е Стоян Кубатов. Той ще се бори в квалификациите на 77 кг срещу французина Тигран Галустян.



