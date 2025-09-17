  • Instagram
Израел размаха пръст на ЕС: Всякакви санкции ще получат подходящ отговор

Израелският външен министър Гидеон Саар предупреди ЕС да не предприема действия срещу Израел, след като изпълнителният орган на блока предложи да ограничи търговските връзки и да наложи санкции на министри заради войната в Газа, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

"Препоръките на колегията на комисарите, ръководена от председателя (Урсула) фон дер Лайен, са морално и политически изкривени", написа Саар в X, добавяйки, че: "Действията срещу Израел ще навредят на интересите на самата Европа".

"Всякакви действия срещу Израел ще получат подходящ отговор и се надяваме, че няма да се наложи да ги използваме", пише още той.



